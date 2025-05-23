货币 / CTXR
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.18 USD 0.01 (0.85%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTXR汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点1.18和高点1.23进行交易。
关注Citius Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTXR新闻
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
日范围
1.18 1.23
年范围
0.65 12.75
- 前一天收盘价
- 1.17
- 开盘价
- 1.19
- 卖价
- 1.18
- 买价
- 1.48
- 最低价
- 1.18
- 最高价
- 1.23
- 交易量
- 180
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- -9.23%
- 6个月变化
- -8.53%
- 年变化
- -90.56%
