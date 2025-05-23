Divisas / CTXR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CTXR: Citius Pharmaceuticals Inc
1.18 USD 0.01 (0.85%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTXR de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.18, mientras que el máximo ha alcanzado 1.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citius Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTXR News
- Citius Oncology cierra una oferta de 9 millones de dólares para financiar terapia contra el cáncer
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Curanex Pharmaceuticals prices IPO at $4 per share
- Citius Oncology deploys AI platform to support LYMPHIR launch
- Citius Oncology files prospectus supplement to update S-1 registration
- Citius Oncology (CTOR): Is A Lymphir Launch Coming Too Late?
- Citius Oncology stock rises after expanding LYMPHIR distribution network
- Citius Oncology expands distribution network for LYMPHIR with Cencora
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Falling Tuesday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Pharmaceuticals expands authorized shares
- Citius Pharmaceuticals Stock Is Soaring Monday: What's Going On? - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR)
- Citius Oncology stock soars on distribution deal
- This Deckers Outdoor Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
Rango diario
1.18 1.23
Rango anual
0.65 12.75
- Cierres anteriores
- 1.17
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Low
- 1.18
- High
- 1.23
- Volumen
- 180
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- -9.23%
- Cambio a 6 meses
- -8.53%
- Cambio anual
- -90.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B