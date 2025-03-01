CTEX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi 33.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.04 - 34.11 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. CTEX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi şu anda 33.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 51.35% ve USD değerlerini izler. CTEX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CTEX hisse senedi nasıl alınır? ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisselerini şu anki 33.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 33.07 ve Ask 33.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -3.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CTEX fiyat hareketlerini takip edin.

CTEX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.97 - 34.44 ve mevcut fiyatı 33.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 33.07 veya Ask 33.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.70% ve 6 aylık değişim oranı 54.03% değerlerini karşılaştırır. CTEX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi yıllık olarak 34.44 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.97 - 34.44). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares S&P Kensho Cleantech ETF performansını takip edin.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 33.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.97 - 34.44 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CTEX fiyat hareketlerini izleyin.