CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
CTEX fiyatı bugün -3.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.04 ve Yüksek fiyatı olarak 34.11 aralığında işlem gördü.
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
CTEX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi 33.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.04 - 34.11 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. CTEX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi şu anda 33.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 51.35% ve USD değerlerini izler. CTEX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
CTEX hisse senedi nasıl alınır?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisselerini şu anki 33.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 33.07 ve Ask 33.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -3.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CTEX fiyat hareketlerini takip edin.
CTEX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.97 - 34.44 ve mevcut fiyatı 33.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 33.07 veya Ask 33.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.70% ve 6 aylık değişim oranı 54.03% değerlerini karşılaştırır. CTEX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi yıllık olarak 34.44 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.97 - 34.44). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares S&P Kensho Cleantech ETF performansını takip edin.
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.97 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 33.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.97 - 34.44 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CTEX fiyat hareketlerini izleyin.
CTEX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.44 ve yıllık değişim oranı 51.35% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 34.44
- Açılış
- 34.11
- Satış
- 33.07
- Alış
- 33.37
- Düşük
- 33.04
- Yüksek
- 34.11
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -3.98%
- Aylık değişim
- 3.70%
- 6 aylık değişim
- 54.03%
- Yıllık değişim
- 51.35%