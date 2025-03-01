- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
Le taux de change de CTEX a changé de 1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.65 et à un maximum de 34.44.
Suivez la dynamique ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTEX Nouvelles
- T1 L'énergie augmente après avoir investi dans un projet solaire de pointe aux États-Unis | Benzinga France
- Why Is T1 Energy Stock Surging Friday? - T1 Energy (NYSE:TE)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CTEX aujourd'hui ?
L'action ProShares S&P Kensho Cleantech ETF est cotée à 34.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.65 - 34.44, a clôturé hier à 33.77 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de CTEX présente ces mises à jour.
L'action ProShares S&P Kensho Cleantech ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF est actuellement valorisé à 34.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 57.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CTEX.
Comment acheter des actions CTEX ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares S&P Kensho Cleantech ETF au cours actuel de 34.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.44 ou de 34.74, le 14 et le 1.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CTEX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CTEX ?
Investir dans ProShares S&P Kensho Cleantech ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.97 - 34.44 et le prix actuel 34.44. Beaucoup comparent 8.00% et 60.41% avant de passer des ordres à 34.44 ou 34.74. Consultez le graphique du cours de CTEX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares S&P Kensho Cleantech ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF l'année dernière était 34.44. Au cours de 15.97 - 34.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares S&P Kensho Cleantech ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) sur l'année a été 15.97. Sa comparaison avec 34.44 et 15.97 - 34.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CTEX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CTEX a-t-elle été divisée ?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.77 et 57.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.77
- Ouverture
- 33.79
- Bid
- 34.44
- Ask
- 34.74
- Plus Bas
- 33.65
- Plus Haut
- 34.44
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 1.98%
- Changement Mensuel
- 8.00%
- Changement à 6 Mois
- 60.41%
- Changement Annuel
- 57.62%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev