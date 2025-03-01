- Обзор рынка
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
Курс CTEX за сегодня изменился на -3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.04, а максимальная — 34.11.
Следите за динамикой ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTEX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTEX сегодня?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) сегодня оценивается на уровне 33.07. Инструмент торгуется в пределах 33.04 - 34.11, вчерашнее закрытие составило 34.44, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF в настоящее время оценивается в 33.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.35% и USD. Отслеживайте движения CTEX на графике в реальном времени.
Как купить акции CTEX?
Вы можете купить акции ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) по текущей цене 33.07. Ордера обычно размещаются около 33.07 или 33.37, тогда как 3 и -3.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTEX?
Инвестирование в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF предполагает учет годового диапазона 15.97 - 34.44 и текущей цены 33.07. Многие сравнивают 3.70% и 54.03% перед размещением ордеров на 33.07 или 33.37. Изучайте ежедневные изменения цены CTEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) за последний год составила 34.44. Акции заметно колебались в пределах 15.97 - 34.44, сравнение с 34.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P Kensho Cleantech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) за год составила 15.97. Сравнение с текущими 33.07 и 15.97 - 34.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTEX?
В прошлом ProShares S&P Kensho Cleantech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.44 и 51.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.44
- Open
- 34.11
- Bid
- 33.07
- Ask
- 33.37
- Low
- 33.04
- High
- 34.11
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -3.98%
- Месячное изменение
- 3.70%
- 6-месячное изменение
- 54.03%
- Годовое изменение
- 51.35%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.