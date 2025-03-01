КотировкиРазделы
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

33.07 USD 1.37 (3.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTEX за сегодня изменился на -3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.04, а максимальная — 34.11.

Следите за динамикой ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CTEX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTEX сегодня?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) сегодня оценивается на уровне 33.07. Инструмент торгуется в пределах 33.04 - 34.11, вчерашнее закрытие составило 34.44, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF в настоящее время оценивается в 33.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.35% и USD. Отслеживайте движения CTEX на графике в реальном времени.

Как купить акции CTEX?

Вы можете купить акции ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) по текущей цене 33.07. Ордера обычно размещаются около 33.07 или 33.37, тогда как 3 и -3.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTEX?

Инвестирование в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF предполагает учет годового диапазона 15.97 - 34.44 и текущей цены 33.07. Многие сравнивают 3.70% и 54.03% перед размещением ордеров на 33.07 или 33.37. Изучайте ежедневные изменения цены CTEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) за последний год составила 34.44. Акции заметно колебались в пределах 15.97 - 34.44, сравнение с 34.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P Kensho Cleantech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) за год составила 15.97. Сравнение с текущими 33.07 и 15.97 - 34.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTEX?

В прошлом ProShares S&P Kensho Cleantech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.44 и 51.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.04 34.11
Годовой диапазон
15.97 34.44
Предыдущее закрытие
34.44
Open
34.11
Bid
33.07
Ask
33.37
Low
33.04
High
34.11
Объем
3
Дневное изменение
-3.98%
Месячное изменение
3.70%
6-месячное изменение
54.03%
Годовое изменение
51.35%
