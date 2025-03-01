CotizacionesSecciones
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

33.07 USD 1.37 (3.98%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CTEX de hoy ha cambiado un -3.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.04, mientras que el máximo ha alcanzado 34.11.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CTEX hoy?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) se evalúa hoy en 33.07. El instrumento se negocia dentro de 33.04 - 34.11; el cierre de ayer ha sido 34.44 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CTEX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF se evalúa actualmente en 33.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 51.35% y USD. Monitoree los movimientos de CTEX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CTEX?

Puede comprar acciones de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) al precio actual de 33.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.07 o 33.37, mientras que 3 y -3.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CTEX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CTEX?

Invertir en ProShares S&P Kensho Cleantech ETF implica tener en cuenta el rango anual 15.97 - 34.44 y el precio actual 33.07. Muchos comparan 3.70% y 54.03% antes de colocar órdenes en 33.07 o 33.37. Estudie los cambios diarios de precios de CTEX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

El precio más alto de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) en el último año ha sido 34.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.97 - 34.44, una comparación con 34.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

El precio más bajo de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) para el año ha sido 15.97. La comparación con los actuales 33.07 y 15.97 - 34.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CTEX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CTEX?

En el pasado, ProShares S&P Kensho Cleantech ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.44 y 51.35% después de las acciones corporativas.

Rango diario
33.04 34.11
Rango anual
15.97 34.44
Cierres anteriores
34.44
Open
34.11
Bid
33.07
Ask
33.37
Low
33.04
High
34.11
Volumen
3
Cambio diario
-3.98%
Cambio mensual
3.70%
Cambio a 6 meses
54.03%
Cambio anual
51.35%
11 octubre, sábado