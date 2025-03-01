报价部分
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

33.07 USD 1.37 (3.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CTEX汇率已更改-3.98%。当日，交易品种以低点33.04和高点34.11进行交易。

关注ProShares S&P Kensho Cleantech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CTEX股票今天的价格是多少？

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF股票今天的定价为33.07。它在33.04 - 34.11范围内交易，昨天的收盘价为34.44，交易量达到3。CTEX的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF目前的价值为33.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.35%和USD。实时查看图表以跟踪CTEX走势。

如何购买CTEX股票？

您可以以33.07的当前价格购买ProShares S&P Kensho Cleantech ETF股票。订单通常设置在33.07或33.37附近，而3和-3.05%显示市场活动。立即关注CTEX的实时图表更新。

如何投资CTEX股票？

投资ProShares S&P Kensho Cleantech ETF需要考虑年度范围15.97 - 34.44和当前价格33.07。许多人在以33.07或33.37下订单之前，会比较3.70%和。实时查看CTEX价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P Kensho Cleantech ETF的最高价格是34.44。在15.97 - 34.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P Kensho Cleantech ETF的绩效。

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF（CTEX）的最低价格为15.97。将其与当前的33.07和15.97 - 34.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTEX股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.44和51.35%中可见。

日范围
33.04 34.11
年范围
15.97 34.44
前一天收盘价
34.44
开盘价
34.11
卖价
33.07
买价
33.37
最低价
33.04
最高价
34.11
交易量
3
日变化
-3.98%
月变化
3.70%
6个月变化
54.03%
年变化
51.35%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值