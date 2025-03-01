- Visão do mercado
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
A taxa do CTEX para hoje mudou para -3.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.04 e o mais alto foi 34.11.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CTEX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CTEX hoje?
Hoje ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) está avaliado em 33.07. O instrumento é negociado dentro de 33.04 - 34.11, o fechamento de ontem foi 34.44, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTEX em tempo real.
As ações de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares S&P Kensho Cleantech ETF está avaliado em 33.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 51.35% e USD. Monitore os movimentos de CTEX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CTEX?
Você pode comprar ações de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) pelo preço atual 33.07. Ordens geralmente são executadas perto de 33.07 ou 33.37, enquanto 3 e -3.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTEX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CTEX?
Investir em ProShares S&P Kensho Cleantech ETF envolve considerar a faixa anual 15.97 - 34.44 e o preço atual 33.07. Muitos comparam 3.70% e 54.03% antes de enviar ordens em 33.07 ou 33.37. Estude as mudanças diárias de preço de CTEX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
O maior preço de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) no último ano foi 34.44. As ações oscilaram bastante dentro de 15.97 - 34.44, e a comparação com 34.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
O menor preço de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) no ano foi 15.97. A comparação com o preço atual 33.07 e 15.97 - 34.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTEX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTEX?
No passado ProShares S&P Kensho Cleantech ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.44 e 51.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.44
- Open
- 34.11
- Bid
- 33.07
- Ask
- 33.37
- Low
- 33.04
- High
- 34.11
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -3.98%
- Mudança mensal
- 3.70%
- Mudança de 6 meses
- 54.03%
- Mudança anual
- 51.35%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.