CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

33.07 USD 1.37 (3.98%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CTEX para hoje mudou para -3.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.04 e o mais alto foi 34.11.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CTEX Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CTEX hoje?

Hoje ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) está avaliado em 33.07. O instrumento é negociado dentro de 33.04 - 34.11, o fechamento de ontem foi 34.44, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTEX em tempo real.

As ações de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF pagam dividendos?

Atualmente ProShares S&P Kensho Cleantech ETF está avaliado em 33.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 51.35% e USD. Monitore os movimentos de CTEX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CTEX?

Você pode comprar ações de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) pelo preço atual 33.07. Ordens geralmente são executadas perto de 33.07 ou 33.37, enquanto 3 e -3.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTEX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CTEX?

Investir em ProShares S&P Kensho Cleantech ETF envolve considerar a faixa anual 15.97 - 34.44 e o preço atual 33.07. Muitos comparam 3.70% e 54.03% antes de enviar ordens em 33.07 ou 33.37. Estude as mudanças diárias de preço de CTEX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

O maior preço de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) no último ano foi 34.44. As ações oscilaram bastante dentro de 15.97 - 34.44, e a comparação com 34.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

O menor preço de ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) no ano foi 15.97. A comparação com o preço atual 33.07 e 15.97 - 34.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTEX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTEX?

No passado ProShares S&P Kensho Cleantech ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.44 e 51.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
33.04 34.11
Faixa anual
15.97 34.44
Fechamento anterior
34.44
Open
34.11
Bid
33.07
Ask
33.37
Low
33.04
High
34.11
Volume
3
Mudança diária
-3.98%
Mudança mensal
3.70%
Mudança de 6 meses
54.03%
Mudança anual
51.35%
