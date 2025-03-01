- Übersicht
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
Der Wechselkurs von CTEX hat sich für heute um -3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.04 bis zu einem Hoch von 34.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares S&P Kensho Cleantech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CTEX heute?
Die Aktie von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) notiert heute bei 33.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.04 - 34.11 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.44 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von CTEX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CTEX Dividenden?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF wird derzeit mit 33.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 51.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTEX zu verfolgen.
Wie kaufe ich CTEX-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) zum aktuellen Kurs von 33.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.07 oder 33.37 platziert, während 3 und -3.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTEX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CTEX-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares S&P Kensho Cleantech ETF müssen die jährliche Spanne 15.97 - 34.44 und der aktuelle Kurs 33.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.70% und 54.03%, bevor sie Orders zu 33.07 oder 33.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTEX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
Der höchste Kurs von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) im vergangenen Jahr lag bei 34.44. Innerhalb von 15.97 - 34.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) im Laufe des Jahres betrug 15.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.07 und der Spanne 15.97 - 34.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTEX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CTEX statt?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.44 und 51.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.44
- Eröffnung
- 34.11
- Bid
- 33.07
- Ask
- 33.37
- Tief
- 33.04
- Hoch
- 34.11
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -3.98%
- Monatsänderung
- 3.70%
- 6-Monatsänderung
- 54.03%
- Jahresänderung
- 51.35%