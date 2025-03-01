KurseKategorien
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

33.07 USD 1.37 (3.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTEX hat sich für heute um -3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.04 bis zu einem Hoch von 34.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares S&P Kensho Cleantech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CTEX heute?

Die Aktie von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) notiert heute bei 33.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.04 - 34.11 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.44 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von CTEX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CTEX Dividenden?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF wird derzeit mit 33.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 51.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTEX zu verfolgen.

Wie kaufe ich CTEX-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) zum aktuellen Kurs von 33.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.07 oder 33.37 platziert, während 3 und -3.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTEX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CTEX-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares S&P Kensho Cleantech ETF müssen die jährliche Spanne 15.97 - 34.44 und der aktuelle Kurs 33.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.70% und 54.03%, bevor sie Orders zu 33.07 oder 33.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTEX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

Der höchste Kurs von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) im vergangenen Jahr lag bei 34.44. Innerhalb von 15.97 - 34.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

Der niedrigste Kurs von ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) im Laufe des Jahres betrug 15.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.07 und der Spanne 15.97 - 34.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTEX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CTEX statt?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.44 und 51.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
33.04 34.11
Jahresspanne
15.97 34.44
Vorheriger Schlusskurs
34.44
Eröffnung
34.11
Bid
33.07
Ask
33.37
Tief
33.04
Hoch
34.11
Volumen
3
Tagesänderung
-3.98%
Monatsänderung
3.70%
6-Monatsänderung
54.03%
Jahresänderung
51.35%
