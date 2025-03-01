- 概要
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
CTEXの今日の為替レートは、-3.98%変化しました。日中、通貨は1あたり33.04の安値と34.11の高値で取引されました。
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CTEX News
よくあるご質問
CTEX株の現在の価格は？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの株価は本日33.07です。33.04 - 34.11内で取引され、前日の終値は34.44、取引量は3に達しました。CTEXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの株は配当を出しますか？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの現在の価格は33.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は51.35%やUSDにも注目します。CTEXの動きはライブチャートで確認できます。
CTEX株を買う方法は？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの株は現在33.07で購入可能です。注文は通常33.07または33.37付近で行われ、3や-3.05%が市場の動きを示します。CTEXの最新情報はライブチャートで確認できます。
CTEX株に投資する方法は？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFへの投資では、年間の値幅15.97 - 34.44と現在の33.07を考慮します。注文は多くの場合33.07や33.37で行われる前に、3.70%や54.03%と比較されます。CTEXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの株の最高値は？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの過去1年の最高値は34.44でした。15.97 - 34.44内で株価は大きく変動し、34.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P Kensho Cleantech ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFの株の最低値は？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF(CTEX)の年間最安値は15.97でした。現在の33.07や15.97 - 34.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTEXの動きはライブチャートで確認できます。
CTEXの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares S&P Kensho Cleantech ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.44、51.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.44
- 始値
- 34.11
- 買値
- 33.07
- 買値
- 33.37
- 安値
- 33.04
- 高値
- 34.11
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -3.98%
- 1ヶ月の変化
- 3.70%
- 6ヶ月の変化
- 54.03%
- 1年の変化
- 51.35%