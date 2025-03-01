QuotazioniSezioni
Valute / CTEX
Tornare a Azioni

CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

33.07 USD 1.37 (3.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTEX ha avuto una variazione del -3.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.04 e ad un massimo di 34.11.

Segui le dinamiche di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTEX News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CTEX oggi?

Oggi le azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF sono prezzate a 33.07. Viene scambiato all'interno di 33.04 - 34.11, la chiusura di ieri è stata 34.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTEX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF pagano dividendi?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF è attualmente valutato a 33.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 51.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTEX.

Come acquistare azioni CTEX?

Puoi acquistare azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF al prezzo attuale di 33.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.07 o 33.37, mentre 3 e -3.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTEX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CTEX?

Investire in ProShares S&P Kensho Cleantech ETF implica considerare l'intervallo annuale 15.97 - 34.44 e il prezzo attuale 33.07. Molti confrontano 3.70% e 54.03% prima di effettuare ordini su 33.07 o 33.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTEX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

Il prezzo massimo di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF nell'ultimo anno è stato 34.44. All'interno di 15.97 - 34.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?

Il prezzo più basso di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) nel corso dell'anno è stato 15.97. Confrontandolo con gli attuali 33.07 e 15.97 - 34.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTEX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTEX?

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.44 e 51.35%.

Intervallo Giornaliero
33.04 34.11
Intervallo Annuale
15.97 34.44
Chiusura Precedente
34.44
Apertura
34.11
Bid
33.07
Ask
33.37
Minimo
33.04
Massimo
34.11
Volume
3
Variazione giornaliera
-3.98%
Variazione Mensile
3.70%
Variazione Semestrale
54.03%
Variazione Annuale
51.35%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev