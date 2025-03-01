- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CTEX: ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
Il tasso di cambio CTEX ha avuto una variazione del -3.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.04 e ad un massimo di 34.11.
Segui le dinamiche di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTEX News
- Why Is T1 Energy Stock Surging Friday? - T1 Energy (NYSE:TE)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CTEX oggi?
Oggi le azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF sono prezzate a 33.07. Viene scambiato all'interno di 33.04 - 34.11, la chiusura di ieri è stata 34.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTEX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF pagano dividendi?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF è attualmente valutato a 33.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 51.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTEX.
Come acquistare azioni CTEX?
Puoi acquistare azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF al prezzo attuale di 33.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.07 o 33.37, mentre 3 e -3.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTEX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CTEX?
Investire in ProShares S&P Kensho Cleantech ETF implica considerare l'intervallo annuale 15.97 - 34.44 e il prezzo attuale 33.07. Molti confrontano 3.70% e 54.03% prima di effettuare ordini su 33.07 o 33.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTEX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
Il prezzo massimo di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF nell'ultimo anno è stato 34.44. All'interno di 15.97 - 34.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P Kensho Cleantech ETF?
Il prezzo più basso di ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) nel corso dell'anno è stato 15.97. Confrontandolo con gli attuali 33.07 e 15.97 - 34.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTEX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTEX?
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.44 e 51.35%.
- Chiusura Precedente
- 34.44
- Apertura
- 34.11
- Bid
- 33.07
- Ask
- 33.37
- Minimo
- 33.04
- Massimo
- 34.11
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -3.98%
- Variazione Mensile
- 3.70%
- Variazione Semestrale
- 54.03%
- Variazione Annuale
- 51.35%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev