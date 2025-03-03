Dövizler / CRGX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRGX fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.46 ve Yüksek fiyatı olarak 4.53 aralığında işlem gördü.
CARGO Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGX haberleri
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
Günlük aralık
4.46 4.53
Yıllık aralık
3.00 25.45
- Önceki kapanış
- 4.54
- Açılış
- 4.49
- Satış
- 4.47
- Alış
- 4.77
- Düşük
- 4.46
- Yüksek
- 4.53
- Hacim
- 3.208 K
- Günlük değişim
- -1.54%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 18.88%
- Yıllık değişim
- -75.80%
21 Eylül, Pazar