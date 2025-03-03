Devises / CRGX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRGX a changé de -1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.46 et à un maximum de 4.53.
Suivez la dynamique CARGO Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGX Nouvelles
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
Range quotidien
4.46 4.53
Range Annuel
3.00 25.45
- Clôture Précédente
- 4.54
- Ouverture
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Plus Bas
- 4.46
- Plus Haut
- 4.53
- Volume
- 3.208 K
- Changement quotidien
- -1.54%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 18.88%
- Changement Annuel
- -75.80%
20 septembre, samedi