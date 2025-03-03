货币 / CRGX
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRGX汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点4.46和高点4.53进行交易。
关注CARGO Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.46 4.53
年范围
3.00 25.45
- 前一天收盘价
- 4.54
- 开盘价
- 4.49
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 4.46
- 最高价
- 4.53
- 交易量
- 3.208 K
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 18.88%
- 年变化
- -75.80%
