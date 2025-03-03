Divisas / CRGX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRGX de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.46, mientras que el máximo ha alcanzado 4.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CARGO Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGX News
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
Rango diario
4.46 4.53
Rango anual
3.00 25.45
- Cierres anteriores
- 4.54
- Open
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.46
- High
- 4.53
- Volumen
- 3.208 K
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 18.88%
- Cambio anual
- -75.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B