통화 / CRGX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRGX 환율이 오늘 -1.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.46이고 고가는 4.53이었습니다.
CARGO Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGX News
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
일일 변동 비율
4.46 4.53
년간 변동
3.00 25.45
- 이전 종가
- 4.54
- 시가
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- 저가
- 4.46
- 고가
- 4.53
- 볼륨
- 3.208 K
- 일일 변동
- -1.54%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 18.88%
- 년간 변동율
- -75.80%
20 9월, 토요일