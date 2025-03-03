通貨 / CRGX
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRGXの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり4.46の安値と4.53の高値で取引されました。
CARGO Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGX News
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
1日のレンジ
4.46 4.53
1年のレンジ
3.00 25.45
- 以前の終値
- 4.54
- 始値
- 4.49
- 買値
- 4.47
- 買値
- 4.77
- 安値
- 4.46
- 高値
- 4.53
- 出来高
- 3.208 K
- 1日の変化
- -1.54%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 18.88%
- 1年の変化
- -75.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K