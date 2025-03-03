Währungen / CRGX
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRGX hat sich für heute um -1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.46 bis zu einem Hoch von 4.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die CARGO Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRGX News
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
Tagesspanne
4.46 4.53
Jahresspanne
3.00 25.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.54
- Eröffnung
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Tief
- 4.46
- Hoch
- 4.53
- Volumen
- 3.208 K
- Tagesänderung
- -1.54%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 18.88%
- Jahresänderung
- -75.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K