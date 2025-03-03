Moedas / CRGX
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRGX para hoje mudou para -1.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.46 e o mais alto foi 4.53.
Veja a dinâmica do par de moedas CARGO Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
4.46 4.53
4.46 4.53
3.00 25.45
3.00 25.45
- Fechamento anterior
- 4.54
- Open
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.46
- High
- 4.53
- Volume
- 3.208 K
- Mudança diária
- -1.54%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 18.88%
- Mudança anual
- -75.80%
