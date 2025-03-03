Valute / CRGX
CRGX: CARGO Therapeutics Inc
4.47 USD 0.07 (1.54%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRGX ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.46 e ad un massimo di 4.53.
Segui le dinamiche di CARGO Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRGX News
- Cargo Therapeutics acquired by Concentra Biosciences, delisted from Nasdaq
- Why CARGO Therapeutics Stock Is Gaining Today - Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX)
- Jefferies raises Cargo Therapeutics stock price target to $5 on Concentra acquisition
- Concentra to acquire CARGO Therapeutics for $4.38 per share
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- CARGO Stock Surges 19% Pre-Market After Suspending Development, Cutting 90% of Workforce
- CARGO Therapeutics Stock (NASDAQ:CRGX) Jumps 20% on Buyout Hopes - TipRanks.com
- CARGO Therapeutics: A Gutted CAR T Player Trying To Find New Direction (NASDAQ:CRGX)
Intervallo Giornaliero
4.46 4.53
Intervallo Annuale
3.00 25.45
- Chiusura Precedente
- 4.54
- Apertura
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Minimo
- 4.46
- Massimo
- 4.53
- Volume
- 3.208 K
- Variazione giornaliera
- -1.54%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 18.88%
- Variazione Annuale
- -75.80%
21 settembre, domenica