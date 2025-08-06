FiyatlarBölümler
Dövizler / CRC
Geri dön - Hisse senetleri

CRC: California Resources Corporation

54.99 USD 2.57 (4.46%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRC fiyatı bugün -4.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.94 ve Yüksek fiyatı olarak 57.55 aralığında işlem gördü.

California Resources Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRC haberleri

Günlük aralık
54.94 57.55
Yıllık aralık
30.97 60.42
Önceki kapanış
57.56
Açılış
57.42
Satış
54.99
Alış
55.29
Düşük
54.94
Yüksek
57.55
Hacim
2.068 K
Günlük değişim
-4.46%
Aylık değişim
10.47%
6 aylık değişim
24.78%
Yıllık değişim
6.06%
21 Eylül, Pazar