Divisas / CRC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CRC: California Resources Corporation
57.85 USD 1.79 (3.19%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRC de hoy ha cambiado un 3.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.87, mientras que el máximo ha alcanzado 58.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas California Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRC News
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- Earnings Estimates Moving Higher for California Resources (CRC): Time to Buy?
- UBS eleva precio objetivo de California Resources a $70 desde $63
- Objetivo de precio de California Resources elevado a 70 dólares desde 63 dólares en UBS
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- TD Cowen eleva el precio objetivo de California Resources a 68 dólares desde 65 dólares
- TD Cowen eleva precio objetivo de California Resources a $68 desde $65
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- Mizuho eleva el precio objetivo de California Resources a 71 dólares tras acuerdo con Berry
- Mizuho eleva precio objetivo de California Resources a $71 tras acuerdo con Berry
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Are Options Traders Betting on a Big Move in California Resources Stock?
- Las acciones de California Resources reciben calificación de Compra mientras UBS ve la flexibilización de permisos como positiva
- Acciones de California Resources reciben calificación de Compra por UBS
- California Resources stock gets Buy rating as UBS sees permit easing as positive
- California Resources adquirirá Berry en acuerdo de acciones por 717 millones de dólares
- California Resources adquirirá Berry en acuerdo de $717M en acciones
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- California Resources adquirirá Berry Corp en un acuerdo de 717 millones de dólares
- Texas Capital Securities reitera calificación de Compra para acciones de Berry Petroleum
Rango diario
55.87 58.41
Rango anual
30.97 60.42
- Cierres anteriores
- 56.06
- Open
- 55.98
- Bid
- 57.85
- Ask
- 58.15
- Low
- 55.87
- High
- 58.41
- Volumen
- 2.485 K
- Cambio diario
- 3.19%
- Cambio mensual
- 16.21%
- Cambio a 6 meses
- 31.27%
- Cambio anual
- 11.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B