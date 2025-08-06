クォートセクション
通貨 / CRC
CRC: California Resources Corporation

57.56 USD 0.29 (0.50%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRCの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり57.11の安値と58.07の高値で取引されました。

California Resources Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
57.11 58.07
1年のレンジ
30.97 60.42
以前の終値
57.85
始値
58.07
買値
57.56
買値
57.86
安値
57.11
高値
58.07
出来高
1.951 K
1日の変化
-0.50%
1ヶ月の変化
15.63%
6ヶ月の変化
30.61%
1年の変化
11.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K