通貨 / CRC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRC: California Resources Corporation
57.56 USD 0.29 (0.50%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRCの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり57.11の安値と58.07の高値で取引されました。
California Resources Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRC News
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- Earnings Estimates Moving Higher for California Resources (CRC): Time to Buy?
- UBSがカリフォルニア・リソーシズの目標株価を63ドルから70ドルに引き上げ
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- TD CowenがCalifornia Resourcesの目標株価を65ドルから68ドルに引き上げ
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- ミズホ、カリフォルニア・リソーシズの目標株価をベリー買収を受け71ドルに引き上げ
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Are Options Traders Betting on a Big Move in California Resources Stock?
- カリフォルニア・リソーシズ株、UBSが許可緩和を好材料として買い推奨を維持
- California Resources stock gets Buy rating as UBS sees permit easing as positive
- カリフォルニア・リソーシズ、7億1700万ドルの全株式取引でベリーを買収；ベリー株急騰
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- How are energy investors positioned?
- California Resources stock price target raised by Mizuho to $64 on capital efficiencies
- Earnings call transcript: California Resources beats Q2 2025 expectations
- California Resources (CRC) Q2 EPS Up 83%
- California Resources Q2 2025 slides show record shareholder returns, operational efficiency gains
1日のレンジ
57.11 58.07
1年のレンジ
30.97 60.42
- 以前の終値
- 57.85
- 始値
- 58.07
- 買値
- 57.56
- 買値
- 57.86
- 安値
- 57.11
- 高値
- 58.07
- 出来高
- 1.951 K
- 1日の変化
- -0.50%
- 1ヶ月の変化
- 15.63%
- 6ヶ月の変化
- 30.61%
- 1年の変化
- 11.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K