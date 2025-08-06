Valute / CRC
CRC: California Resources Corporation
54.99 USD 2.57 (4.46%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRC ha avuto una variazione del -4.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.94 e ad un massimo di 57.55.
Segui le dinamiche di California Resources Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
54.94 57.55
Intervallo Annuale
30.97 60.42
- Chiusura Precedente
- 57.56
- Apertura
- 57.42
- Bid
- 54.99
- Ask
- 55.29
- Minimo
- 54.94
- Massimo
- 57.55
- Volume
- 2.068 K
- Variazione giornaliera
- -4.46%
- Variazione Mensile
- 10.47%
- Variazione Semestrale
- 24.78%
- Variazione Annuale
- 6.06%
20 settembre, sabato