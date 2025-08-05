Валюты / CRC
CRC: California Resources Corporation
56.06 USD 0.28 (0.50%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRC за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.57, а максимальная — 57.67.
Следите за динамикой California Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRC
Дневной диапазон
55.57 57.67
Годовой диапазон
30.97 60.42
- Предыдущее закрытие
- 56.34
- Open
- 57.29
- Bid
- 56.06
- Ask
- 56.36
- Low
- 55.57
- High
- 57.67
- Объем
- 2.483 K
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 12.62%
- 6-месячное изменение
- 27.21%
- Годовое изменение
- 8.12%
