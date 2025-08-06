Devises / CRC
CRC: California Resources Corporation
54.99 USD 2.57 (4.46%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRC a changé de -4.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.94 et à un maximum de 57.55.
Suivez la dynamique California Resources Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
54.94 57.55
Range Annuel
30.97 60.42
- Clôture Précédente
- 57.56
- Ouverture
- 57.42
- Bid
- 54.99
- Ask
- 55.29
- Plus Bas
- 54.94
- Plus Haut
- 57.55
- Volume
- 2.068 K
- Changement quotidien
- -4.46%
- Changement Mensuel
- 10.47%
- Changement à 6 Mois
- 24.78%
- Changement Annuel
- 6.06%
