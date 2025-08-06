货币 / CRC
CRC: California Resources Corporation
57.12 USD 1.06 (1.89%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRC汇率已更改1.89%。当日，交易品种以低点55.87和高点57.25进行交易。
关注California Resources Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRC新闻
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- Earnings Estimates Moving Higher for California Resources (CRC): Time to Buy?
- UBS上调California Resources目标价至70美元，此前为63美元
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- TD Cowen上调California Resources目标价至68美元，此前为65美元
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- 美银美林上调加州资源公司目标价至71美元，看好Berry收购交易
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Are Options Traders Betting on a Big Move in California Resources Stock?
- UBS重申对California Resources的买入评级，认为许可放宽是积极信号
- California Resources stock gets Buy rating as UBS sees permit easing as positive
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- How are energy investors positioned?
- California Resources stock price target raised by Mizuho to $64 on capital efficiencies
- Earnings call transcript: California Resources beats Q2 2025 expectations
- California Resources (CRC) Q2 EPS Up 83%
- California Resources Q2 2025 slides show record shareholder returns, operational efficiency gains
- California Resources earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
日范围
55.87 57.25
年范围
30.97 60.42
- 前一天收盘价
- 56.06
- 开盘价
- 55.98
- 卖价
- 57.12
- 买价
- 57.42
- 最低价
- 55.87
- 最高价
- 57.25
- 交易量
- 231
- 日变化
- 1.89%
- 月变化
- 14.74%
- 6个月变化
- 29.61%
- 年变化
- 10.16%
