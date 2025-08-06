통화 / CRC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CRC: California Resources Corporation
54.99 USD 2.57 (4.46%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRC 환율이 오늘 -4.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.94이고 고가는 57.55이었습니다.
California Resources Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRC News
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- Earnings Estimates Moving Higher for California Resources (CRC): Time to Buy?
- UBS, California Resources 목표가 70달러로 상향 조정
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- 캘리포니아 리소스 목표 주가, TD Cowen에서 68달러로 상향
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- 캘리포니아 리소스 목표 주가, 미즈호에 의해 71달러로 상향 조정
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Are Options Traders Betting on a Big Move in California Resources Stock?
- 캘리포니아 리소스, UBS의 긍정적 전망에 '매수' 등급 유지
- California Resources stock gets Buy rating as UBS sees permit easing as positive
- California Resources, 7억 1,700만 달러 규모의 Berry 인수 계약 체결; Berry 주가 급등
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- How are energy investors positioned?
- California Resources stock price target raised by Mizuho to $64 on capital efficiencies
- Earnings call transcript: California Resources beats Q2 2025 expectations
- California Resources (CRC) Q2 EPS Up 83%
- California Resources Q2 2025 slides show record shareholder returns, operational efficiency gains
일일 변동 비율
54.94 57.55
년간 변동
30.97 60.42
- 이전 종가
- 57.56
- 시가
- 57.42
- Bid
- 54.99
- Ask
- 55.29
- 저가
- 54.94
- 고가
- 57.55
- 볼륨
- 2.068 K
- 일일 변동
- -4.46%
- 월 변동
- 10.47%
- 6개월 변동
- 24.78%
- 년간 변동율
- 6.06%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K