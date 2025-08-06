KurseKategorien
CRC: California Resources Corporation

57.56 USD 0.29 (0.50%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRC hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.11 bis zu einem Hoch von 58.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die California Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CRC News

Tagesspanne
57.11 58.07
Jahresspanne
30.97 60.42
Vorheriger Schlusskurs
57.85
Eröffnung
58.07
Bid
57.56
Ask
57.86
Tief
57.11
Hoch
58.07
Volumen
1.951 K
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
15.63%
6-Monatsänderung
30.61%
Jahresänderung
11.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K