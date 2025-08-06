Währungen / CRC
CRC: California Resources Corporation
57.56 USD 0.29 (0.50%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRC hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.11 bis zu einem Hoch von 58.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die California Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRC News
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- Earnings Estimates Moving Higher for California Resources (CRC): Time to Buy?
- UBS hebt Kursziel für California Resources auf 70 US-Dollar an
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- TD Cowen hebt Kursziel für California Resources auf 68 US-Dollar an
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- Übernahme von Berry: Mizuho erhöht Kursziel für California Resources auf 71 US-Dollar/n
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Are Options Traders Betting on a Big Move in California Resources Stock?
- California Resources: UBS sieht nach Lockerung von Genehmigungsverfahren Kurspotenzial
- California Resources stock gets Buy rating as UBS sees permit easing as positive
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- Kalifornischer Gesetzesentwurf beflügelt Ölaktien: Texas Capital Securities bestätigt Kaufempfehlung für Berry Petroleum
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- How are energy investors positioned?
- California Resources stock price target raised by Mizuho to $64 on capital efficiencies
- Earnings call transcript: California Resources beats Q2 2025 expectations
- California Resources (CRC) Q2 EPS Up 83%
- California Resources Q2 2025 slides show record shareholder returns, operational efficiency gains
Tagesspanne
57.11 58.07
Jahresspanne
30.97 60.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.85
- Eröffnung
- 58.07
- Bid
- 57.56
- Ask
- 57.86
- Tief
- 57.11
- Hoch
- 58.07
- Volumen
- 1.951 K
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 15.63%
- 6-Monatsänderung
- 30.61%
- Jahresänderung
- 11.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K