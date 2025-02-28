FiyatlarBölümler
Dövizler / CPK
Geri dön - Hisse senetleri

CPK: Chesapeake Utilities Corporation

128.61 USD 2.22 (1.76%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPK fiyatı bugün 1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.85 ve Yüksek fiyatı olarak 129.15 aralığında işlem gördü.

Chesapeake Utilities Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPK haberleri

Günlük aralık
126.85 129.15
Yıllık aralık
115.12 136.73
Önceki kapanış
126.39
Açılış
126.85
Satış
128.61
Alış
128.91
Düşük
126.85
Yüksek
129.15
Hacim
287
Günlük değişim
1.76%
Aylık değişim
4.59%
6 aylık değişim
0.39%
Yıllık değişim
4.17%
21 Eylül, Pazar