Dövizler / CPK
CPK: Chesapeake Utilities Corporation
128.61 USD 2.22 (1.76%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPK fiyatı bugün 1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.85 ve Yüksek fiyatı olarak 129.15 aralığında işlem gördü.
Chesapeake Utilities Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CPK haberleri
Günlük aralık
126.85 129.15
Yıllık aralık
115.12 136.73
- Önceki kapanış
- 126.39
- Açılış
- 126.85
- Satış
- 128.61
- Alış
- 128.91
- Düşük
- 126.85
- Yüksek
- 129.15
- Hacim
- 287
- Günlük değişim
- 1.76%
- Aylık değişim
- 4.59%
- 6 aylık değişim
- 0.39%
- Yıllık değişim
- 4.17%
21 Eylül, Pazar