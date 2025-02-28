Währungen / CPK
CPK: Chesapeake Utilities Corporation
126.39 USD 1.91 (1.53%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPK hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.83 bis zu einem Hoch von 127.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chesapeake Utilities Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPK News
Tagesspanne
123.83 127.16
Jahresspanne
115.12 136.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.48
- Eröffnung
- 124.44
- Bid
- 126.39
- Ask
- 126.69
- Tief
- 123.83
- Hoch
- 127.16
- Volumen
- 219
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- -1.34%
- Jahresänderung
- 2.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K