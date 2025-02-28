KurseKategorien
CPK: Chesapeake Utilities Corporation

126.39 USD 1.91 (1.53%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPK hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.83 bis zu einem Hoch von 127.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chesapeake Utilities Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
123.83 127.16
Jahresspanne
115.12 136.73
Vorheriger Schlusskurs
124.48
Eröffnung
124.44
Bid
126.39
Ask
126.69
Tief
123.83
Hoch
127.16
Volumen
219
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
2.78%
6-Monatsänderung
-1.34%
Jahresänderung
2.37%
