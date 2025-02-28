Devises / CPK
CPK: Chesapeake Utilities Corporation
128.61 USD 2.22 (1.76%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPK a changé de 1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.85 et à un maximum de 129.15.
Suivez la dynamique Chesapeake Utilities Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
126.85 129.15
Range Annuel
115.12 136.73
- Clôture Précédente
- 126.39
- Ouverture
- 126.85
- Bid
- 128.61
- Ask
- 128.91
- Plus Bas
- 126.85
- Plus Haut
- 129.15
- Volume
- 287
- Changement quotidien
- 1.76%
- Changement Mensuel
- 4.59%
- Changement à 6 Mois
- 0.39%
- Changement Annuel
- 4.17%
