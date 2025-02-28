CotationsSections
CPK
CPK: Chesapeake Utilities Corporation

128.61 USD 2.22 (1.76%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CPK a changé de 1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.85 et à un maximum de 129.15.

Range quotidien
126.85 129.15
Range Annuel
115.12 136.73
Clôture Précédente
126.39
Ouverture
126.85
Bid
128.61
Ask
128.91
Plus Bas
126.85
Plus Haut
129.15
Volume
287
Changement quotidien
1.76%
Changement Mensuel
4.59%
Changement à 6 Mois
0.39%
Changement Annuel
4.17%
