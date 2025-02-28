Валюты / CPK
CPK: Chesapeake Utilities Corporation
122.78 USD 1.74 (1.40%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPK за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.93, а максимальная — 124.90.
Следите за динамикой Chesapeake Utilities Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
121.93 124.90
Годовой диапазон
115.12 136.73
- Предыдущее закрытие
- 124.52
- Open
- 123.98
- Bid
- 122.78
- Ask
- 123.08
- Low
- 121.93
- High
- 124.90
- Объем
- 231
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- -4.16%
- Годовое изменение
- -0.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.