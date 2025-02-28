КотировкиРазделы
Валюты / CPK
Назад в Рынок акций США

CPK: Chesapeake Utilities Corporation

122.78 USD 1.74 (1.40%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPK за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.93, а максимальная — 124.90.

Следите за динамикой Chesapeake Utilities Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CPK

Дневной диапазон
121.93 124.90
Годовой диапазон
115.12 136.73
Предыдущее закрытие
124.52
Open
123.98
Bid
122.78
Ask
123.08
Low
121.93
High
124.90
Объем
231
Дневное изменение
-1.40%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
-4.16%
Годовое изменение
-0.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.