FiyatlarBölümler
Dövizler / CPBI
Geri dön - Hisse senetleri

CPBI: Central Plains Bancshares Inc

16.22 USD 0.51 (3.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPBI fiyatı bugün 3.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.97 ve Yüksek fiyatı olarak 16.22 aralığında işlem gördü.

Central Plains Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
15.97 16.22
Yıllık aralık
12.41 16.52
Önceki kapanış
15.71
Açılış
16.08
Satış
16.22
Alış
16.52
Düşük
15.97
Yüksek
16.22
Hacim
42
Günlük değişim
3.25%
Aylık değişim
3.31%
6 aylık değişim
10.12%
Yıllık değişim
28.22%
21 Eylül, Pazar