通貨 / CPBI
CPBI: Central Plains Bancshares Inc

15.71 USD 0.01 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CPBIの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり15.71の安値と15.72の高値で取引されました。

Central Plains Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
15.71 15.72
1年のレンジ
12.41 16.52
以前の終値
15.70
始値
15.72
買値
15.71
買値
16.01
安値
15.71
高値
15.72
出来高
3
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
0.06%
6ヶ月の変化
6.65%
1年の変化
24.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K