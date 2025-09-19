Währungen / CPBI
CPBI: Central Plains Bancshares Inc
16.10 USD 0.39 (2.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPBI hat sich für heute um 2.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.97 bis zu einem Hoch von 16.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Central Plains Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.97 16.10
Jahresspanne
12.41 16.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.71
- Eröffnung
- 16.08
- Bid
- 16.10
- Ask
- 16.40
- Tief
- 15.97
- Hoch
- 16.10
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 2.48%
- Monatsänderung
- 2.55%
- 6-Monatsänderung
- 9.30%
- Jahresänderung
- 27.27%
