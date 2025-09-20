시세섹션
통화 / CPBI
주식로 돌아가기

CPBI: Central Plains Bancshares Inc

16.22 USD 0.51 (3.25%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CPBI 환율이 오늘 3.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.97이고 고가는 16.22이었습니다.

Central Plains Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
15.97 16.22
년간 변동
12.41 16.52
이전 종가
15.71
시가
16.08
Bid
16.22
Ask
16.52
저가
15.97
고가
16.22
볼륨
42
일일 변동
3.25%
월 변동
3.31%
6개월 변동
10.12%
년간 변동율
28.22%
20 9월, 토요일