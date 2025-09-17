Валюты / CPBI
CPBI: Central Plains Bancshares Inc
15.70 USD 0.21 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPBI за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.70, а максимальная — 15.71.
Следите за динамикой Central Plains Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.70 15.71
Годовой диапазон
12.41 16.52
- Предыдущее закрытие
- 15.91
- Open
- 15.71
- Bid
- 15.70
- Ask
- 16.00
- Low
- 15.70
- High
- 15.71
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 6.59%
- Годовое изменение
- 24.11%
