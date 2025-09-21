Valute / CPBI
CPBI: Central Plains Bancshares Inc
16.22 USD 0.51 (3.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPBI ha avuto una variazione del 3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.97 e ad un massimo di 16.22.
Segui le dinamiche di Central Plains Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.97 16.22
Intervallo Annuale
12.41 16.52
- Chiusura Precedente
- 15.71
- Apertura
- 16.08
- Bid
- 16.22
- Ask
- 16.52
- Minimo
- 15.97
- Massimo
- 16.22
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 3.25%
- Variazione Mensile
- 3.31%
- Variazione Semestrale
- 10.12%
- Variazione Annuale
- 28.22%
21 settembre, domenica