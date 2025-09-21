QuotazioniSezioni
CPBI: Central Plains Bancshares Inc

16.22 USD 0.51 (3.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPBI ha avuto una variazione del 3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.97 e ad un massimo di 16.22.

Segui le dinamiche di Central Plains Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.97 16.22
Intervallo Annuale
12.41 16.52
Chiusura Precedente
15.71
Apertura
16.08
Bid
16.22
Ask
16.52
Minimo
15.97
Massimo
16.22
Volume
42
Variazione giornaliera
3.25%
Variazione Mensile
3.31%
Variazione Semestrale
10.12%
Variazione Annuale
28.22%
21 settembre, domenica