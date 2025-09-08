Dövizler / COP
COP: ConocoPhillips
91.90 USD 1.58 (1.69%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COP fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.36 ve Yüksek fiyatı olarak 93.82 aralığında işlem gördü.
ConocoPhillips hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
91.36 93.82
Yıllık aralık
79.88 116.08
- Önceki kapanış
- 93.48
- Açılış
- 93.82
- Satış
- 91.90
- Alış
- 92.20
- Düşük
- 91.36
- Yüksek
- 93.82
- Hacim
- 11.291 K
- Günlük değişim
- -1.69%
- Aylık değişim
- -6.99%
- 6 aylık değişim
- -12.31%
- Yıllık değişim
- -12.09%
