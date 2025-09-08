FiyatlarBölümler
Dövizler / COP
Geri dön - Hisse senetleri

COP: ConocoPhillips

91.90 USD 1.58 (1.69%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COP fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.36 ve Yüksek fiyatı olarak 93.82 aralığında işlem gördü.

ConocoPhillips hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COP haberleri

Günlük aralık
91.36 93.82
Yıllık aralık
79.88 116.08
Önceki kapanış
93.48
Açılış
93.82
Satış
91.90
Alış
92.20
Düşük
91.36
Yüksek
93.82
Hacim
11.291 K
Günlük değişim
-1.69%
Aylık değişim
-6.99%
6 aylık değişim
-12.31%
Yıllık değişim
-12.09%
21 Eylül, Pazar