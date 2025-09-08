Divisas / COP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COP: ConocoPhillips
93.83 USD 0.69 (0.73%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COP de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.14, mientras que el máximo ha alcanzado 95.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ConocoPhillips. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COP News
- ConocoPhillips (COP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Mizuho sube calificación de CNX y recorta Talos y CVR Energy, favoreciendo acciones de gas
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Trump prometió un "boom" petrolero, pero el sector encara despidos y una menor extracción
- Las acciones de NextDecade se desploman tras decisión de inversión en Tren 4
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- 1 Reason to Buy ConocoPhillips Stock
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Venezuela bondholders, creditors clash ahead of Citgo auction decision
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- ConocoPhillips (COP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- ConocoPhillips signs 20-year LNG offtake agreement with NextDecade
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- ConocoPhillips is Not so Pricey: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Raymond James lowers ConocoPhillips stock price target to $115 on commodity prices
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
Rango diario
93.14 95.20
Rango anual
79.88 116.08
- Cierres anteriores
- 94.52
- Open
- 93.80
- Bid
- 93.83
- Ask
- 94.13
- Low
- 93.14
- High
- 95.20
- Volumen
- 12.615 K
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- -5.04%
- Cambio a 6 meses
- -10.47%
- Cambio anual
- -10.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B