COP: ConocoPhillips
93.48 USD 0.35 (0.37%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COPの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり92.92の安値と94.39の高値で取引されました。
ConocoPhillipsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COP News
- ConocoPhillips (COP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- みずほ、CNXをアップグレード、TalosとCVR Energyを引き下げ、ガス株を選好
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- 1 Reason to Buy ConocoPhillips Stock
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Venezuela bondholders, creditors clash ahead of Citgo auction decision
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- ConocoPhillips (COP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- ConocoPhillips signs 20-year LNG offtake agreement with NextDecade
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- ConocoPhillips is Not so Pricey: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Raymond James lowers ConocoPhillips stock price target to $115 on commodity prices
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
- Jobs Collapse Sparks Fed Panic: Is a Rate Cut Now Inevitable?
1日のレンジ
92.92 94.39
1年のレンジ
79.88 116.08
- 以前の終値
- 93.83
- 始値
- 93.57
- 買値
- 93.48
- 買値
- 93.78
- 安値
- 92.92
- 高値
- 94.39
- 出来高
- 5.917 K
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- -5.39%
- 6ヶ月の変化
- -10.80%
- 1年の変化
- -10.58%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B