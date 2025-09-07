KurseKategorien
Währungen / COP
Zurück zum Aktien

COP: ConocoPhillips

93.48 USD 0.35 (0.37%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COP hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.92 bis zu einem Hoch von 94.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die ConocoPhillips-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COP News

Tagesspanne
92.92 94.39
Jahresspanne
79.88 116.08
Vorheriger Schlusskurs
93.83
Eröffnung
93.57
Bid
93.48
Ask
93.78
Tief
92.92
Hoch
94.39
Volumen
5.917 K
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
-5.39%
6-Monatsänderung
-10.80%
Jahresänderung
-10.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K