Währungen / COP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COP: ConocoPhillips
93.48 USD 0.35 (0.37%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COP hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.92 bis zu einem Hoch von 94.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die ConocoPhillips-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COP News
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- ConocoPhillips (COP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- NextDecade-Aktie stürzt ab: Analysten zweifeln an langfristigen Margen
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- 1 Reason to Buy ConocoPhillips Stock
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Venezuela bondholders, creditors clash ahead of Citgo auction decision
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- ConocoPhillips (COP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- ConocoPhillips signs 20-year LNG offtake agreement with NextDecade
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- ConocoPhillips is Not so Pricey: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Raymond James lowers ConocoPhillips stock price target to $115 on commodity prices
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
Tagesspanne
92.92 94.39
Jahresspanne
79.88 116.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.83
- Eröffnung
- 93.57
- Bid
- 93.48
- Ask
- 93.78
- Tief
- 92.92
- Hoch
- 94.39
- Volumen
- 5.917 K
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- -5.39%
- 6-Monatsänderung
- -10.80%
- Jahresänderung
- -10.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K