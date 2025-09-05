Moedas / COP
COP: ConocoPhillips
93.83 USD 0.69 (0.73%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COP para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 93.14 e o mais alto foi 95.20.
Veja a dinâmica do par de moedas ConocoPhillips. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COP Notícias
Faixa diária
93.14 95.20
Faixa anual
79.88 116.08
- Fechamento anterior
- 94.52
- Open
- 93.80
- Bid
- 93.83
- Ask
- 94.13
- Low
- 93.14
- High
- 95.20
- Volume
- 12.615 K
- Mudança diária
- -0.73%
- Mudança mensal
- -5.04%
- Mudança de 6 meses
- -10.47%
- Mudança anual
- -10.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh