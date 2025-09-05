Валюты / COP
COP: ConocoPhillips
94.52 USD 2.15 (2.33%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COP за сегодня изменился на 2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.65, а максимальная — 95.10.
Следите за динамикой ConocoPhillips. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COP
- ConocoPhillips (COP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Mizuho повышает CNX, понижает Talos и CVR, предпочитая газовые акции
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- 1 Reason to Buy ConocoPhillips Stock
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Venezuela bondholders, creditors clash ahead of Citgo auction decision
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- ConocoPhillips (COP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- ConocoPhillips signs 20-year LNG offtake agreement with NextDecade
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- ConocoPhillips is Not so Pricey: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Raymond James lowers ConocoPhillips stock price target to $115 on commodity prices
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
- Jobs Collapse Sparks Fed Panic: Is a Rate Cut Now Inevitable?
Дневной диапазон
92.65 95.10
Годовой диапазон
79.88 116.08
- Предыдущее закрытие
- 92.37
- Open
- 92.91
- Bid
- 94.52
- Ask
- 94.82
- Low
- 92.65
- High
- 95.10
- Объем
- 16.127 K
- Дневное изменение
- 2.33%
- Месячное изменение
- -4.34%
- 6-месячное изменение
- -9.81%
- Годовое изменение
- -9.58%
