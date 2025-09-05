КотировкиРазделы
COP: ConocoPhillips

94.52 USD 2.15 (2.33%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COP за сегодня изменился на 2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.65, а максимальная — 95.10.

Следите за динамикой ConocoPhillips. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
92.65 95.10
Годовой диапазон
79.88 116.08
Предыдущее закрытие
92.37
Open
92.91
Bid
94.52
Ask
94.82
Low
92.65
High
95.10
Объем
16.127 K
Дневное изменение
2.33%
Месячное изменение
-4.34%
6-месячное изменение
-9.81%
Годовое изменение
-9.58%
