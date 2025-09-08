CotationsSections
Devises / COP
Retour à Actions

COP: ConocoPhillips

91.90 USD 1.58 (1.69%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COP a changé de -1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.36 et à un maximum de 93.82.

Suivez la dynamique ConocoPhillips. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COP Nouvelles

Range quotidien
91.36 93.82
Range Annuel
79.88 116.08
Clôture Précédente
93.48
Ouverture
93.82
Bid
91.90
Ask
92.20
Plus Bas
91.36
Plus Haut
93.82
Volume
11.291 K
Changement quotidien
-1.69%
Changement Mensuel
-6.99%
Changement à 6 Mois
-12.31%
Changement Annuel
-12.09%
20 septembre, samedi