통화 / COP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COP: ConocoPhillips
91.90 USD 1.58 (1.69%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COP 환율이 오늘 -1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 91.36이고 고가는 93.82이었습니다.
ConocoPhillips 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COP News
- Why ConocoPhillips Stands Out as a High-Resilience Upstream Player
- ExxonMobil's Permian Push: Leveraging Technology for Production Growth
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- ConocoPhillips (COP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- 미즈호, 천연가스 선호하며 CNX 등급 상향, Talos 및 CVR Energy 등급 하향
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- Qatar, in the firing line again, tries to balance diplomatic and business ambitions
- 1 Reason to Buy ConocoPhillips Stock
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Venezuela bondholders, creditors clash ahead of Citgo auction decision
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- ConocoPhillips (COP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- XOM, COP, FANG: U.S. Oil Stocks Look Slicker on Price Rise and Trump Love - TipRanks.com
- ConocoPhillips signs 20-year LNG offtake agreement with NextDecade
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- ConocoPhillips is Not so Pricey: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Raymond James lowers ConocoPhillips stock price target to $115 on commodity prices
일일 변동 비율
91.36 93.82
년간 변동
79.88 116.08
- 이전 종가
- 93.48
- 시가
- 93.82
- Bid
- 91.90
- Ask
- 92.20
- 저가
- 91.36
- 고가
- 93.82
- 볼륨
- 11.291 K
- 일일 변동
- -1.69%
- 월 변동
- -6.99%
- 6개월 변동
- -12.31%
- 년간 변동율
- -12.09%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K