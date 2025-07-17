Dövizler / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
68.47 USD 1.04 (1.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNS fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.47 ve Yüksek fiyatı olarak 69.52 aralığında işlem gördü.
Cohen & Steers Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
68.47 69.52
Yıllık aralık
68.34 110.67
- Önceki kapanış
- 69.51
- Açılış
- 69.17
- Satış
- 68.47
- Alış
- 68.77
- Düşük
- 68.47
- Yüksek
- 69.52
- Hacim
- 399
- Günlük değişim
- -1.50%
- Aylık değişim
- -5.65%
- 6 aylık değişim
- -14.05%
- Yıllık değişim
- -27.77%
21 Eylül, Pazar