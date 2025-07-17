통화 / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
68.47 USD 1.04 (1.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNS 환율이 오늘 -1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.47이고 고가는 69.52이었습니다.
Cohen & Steers Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CNS News
- 코헨 앤 스티어스, DC 리테일 센터 합작 투자
- Cohen & Steers forms joint venture for DC retail center
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 코헨 & 스티어스, 52주 신저가 기록: 68.82 USD
- Cohen & Steers stock hits 52-week low at 68.82 USD
- 코헨 & 스티어스 CFO, 2025년 10월 사임 예정
- Cohen & Steers CFO Raja Dakkuri to step down in October
- FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Cohen & Steers amends $100 million credit facility with Bank of America
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cohen & Steers declares quarterly dividend of $0.62 per share
- FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Cohen & Steers: Watch Costs And Flows (Rating Downgrade) (NYSE:CNS)
- GO Residential REIT opens below IPO price on Toronto debut
- Cohen & Steers Reports Solid Q2
- Cohen & Steers, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNS)
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cohen & Steers Q2 2025 misses EPS expectations
- Cohen & Steers Q2 2025 slides: AUM grows despite net outflows, margins compress
- Cohen & Steers misses Q2 earnings estimates, beats on revenue
- Cohen Steers earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
일일 변동 비율
68.47 69.52
년간 변동
68.34 110.67
- 이전 종가
- 69.51
- 시가
- 69.17
- Bid
- 68.47
- Ask
- 68.77
- 저가
- 68.47
- 고가
- 69.52
- 볼륨
- 399
- 일일 변동
- -1.50%
- 월 변동
- -5.65%
- 6개월 변동
- -14.05%
- 년간 변동율
- -27.77%
