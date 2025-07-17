Devises / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
68.47 USD 1.04 (1.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNS a changé de -1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.47 et à un maximum de 69.52.
Suivez la dynamique Cohen & Steers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
68.47 69.52
Range Annuel
68.34 110.67
- Clôture Précédente
- 69.51
- Ouverture
- 69.17
- Bid
- 68.47
- Ask
- 68.77
- Plus Bas
- 68.47
- Plus Haut
- 69.52
- Volume
- 399
- Changement quotidien
- -1.50%
- Changement Mensuel
- -5.65%
- Changement à 6 Mois
- -14.05%
- Changement Annuel
- -27.77%
20 septembre, samedi